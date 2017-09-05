"Бешикташ" продолжает переговоры по Лихтштайнеру

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"Бешикташ" продолжает переговоры по Лихтштайнеру

"Бешикташ" хочет купить швейцарского защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает BeIN Sports.

По сведениям издания, клуб попытается приобрести футболиста до 8 сентября, когда закрывается турецкое трансферное окно.

Сумма трансфера не разглашается. Контракт 33-летнего Лихтштайнера с "Юве" завершается через год.

Не пропустите: "Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru

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