"Бешикташ" продолжает переговоры по Лихтштайнеру

"Бешикташ" хочет купить швейцарского защитника "Ювентуса" Штефана Лихтштайнера, сообщает BeIN Sports.

По сведениям издания, клуб попытается приобрести футболиста до 8 сентября, когда закрывается турецкое трансферное окно.

Сумма трансфера не разглашается. Контракт 33-летнего Лихтштайнера с "Юве" завершается через год.

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