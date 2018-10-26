"Бешикташ" проиграл "Генку", "Сарпсборг" сыграл вничью с "Мальме"

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе I. Турецкий "Бешикташ" дома потерпел поражение от бельгийского "Генка", норвежский "Сарпсборг" сыграл вничью с шведским "Мальме".

"Бешикташ" Турция – "Генк" Бельгия - 2:4 (0:1)

Голы: Саматта, 23 - 0:1, Саматта, 69 - 0:2, Вагнер Лав, 74 - 1:2, Ндонгала, 81 - 1:3 Петровски, 83 - 1:4, Вагнер Лав, 86 - 2:4

"Бешикташ": Кариус, Вида, Эркин (Пектемек, 85), Генюль, Медель, Озъякуп, Уйсал, Куарежма, Арслан (Роко, 27), Ленс, Ларин (Вагнер Лав, 46).

"Генк": Вукович, Деваст, Уронен, Мехле, Лукуми, Хейнен, Малиновский, Пэйнтсил (Петровски, 75), Посуэло (Сек, 80), Ндонгала, Саматта (Гано, 87).

"Сарпсборг" Норвегия – "Мальме" Швеция - 1:1 (0:0)

Голы: Виннхейм, 79 - 0:1, Халворсен, 87 - 1:1

"Сарпсборг": Васютин, Тамм, Хорн, Томассен, Аскар (Ларсен, 85), Лунд Нильсен (Сингх, 87), Твейта, Сакариассен, Мухаммед (Хейнтс, 77), Мортенсен, Халворсен.

"Мальме": Далин, Бенгтссон (Брурссон, 57), Сафари, Виннхейм, Нильсен, Баширу, Рикс, Траустасон, Кристиансен (Инносент, 83), Левицки (Антонссон, 65), Розенберг.

Положение лидеров: Генк - 6, Сарпсборг, Мальме - 4, Бешикташ - 3.

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