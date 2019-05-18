"Бешикташ" проиграл "Трабзонспору" и потерял шансы стать чемпионом Турции
В рамках 33-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях уступил "Трабзонспору" со счётом 1:2.
Из-за этого поражения "чёрные орлы" потеряли даже теоретические шансы выиграть национальное первенство. Таким образом, титул разыграют "Галатасарай" и "Истанбул".
"Трабзонспор" - "Бешикташ" - 2:1
Голы: Новак, 53 - 1:0, Кагава, 74 - 1:1, Языджи, 77 - 2:1.
В другом матче игрового дня "Антальяспор" разгромил "Малатияспор".
"Антальяспор" - "Малатияспор" - 3:0
Голы: Алпсой, 45 - 1:0, Эрдинч, 55 - 2:0, Эрдинч, 65 - 3:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|66
|2
|Истанбул ББ
|32
|66
|3
|Бешикташ
|33
|62
|4
|Трабзонспор
|33
|60
|5
|Малатия Беледийеспор
|33
|47
|6
|Антальяспор
|33
|45
|7
|Коньяспор
|33
|43
|8
|Аланьяспор
|32
|42
|9
|Джайкур Ризеспор
|32
|40
|10
|Фенербахче
|32
|40
|11
|Кайсериспор
|32
|40
|12
|Касимпаса
|33
|39
|13
|Сивасспор
|32
|38
|14
|Анкарагюджю
|32
|37
|15
|Гёзтепе АС Измир
|32
|34
|16
|Бурсаспор
|32
|33
|17
|BB Erzurumspor
|32
|32
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|25