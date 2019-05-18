"Бешикташ" проиграл "Трабзонспору" и потерял шансы стать чемпионом Турции

В рамках 33-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях уступил "Трабзонспору" со счётом 1:2.

Из-за этого поражения "чёрные орлы" потеряли даже теоретические шансы выиграть национальное первенство. Таким образом, титул разыграют "Галатасарай" и "Истанбул".

"Трабзонспор" - "Бешикташ" - 2:1

Голы: Новак, 53 - 1:0, Кагава, 74 - 1:1, Языджи, 77 - 2:1.

В другом матче игрового дня "Антальяспор" разгромил "Малатияспор".

"Антальяспор" - "Малатияспор" - 3:0

Голы: Алпсой, 45 - 1:0, Эрдинч, 55 - 2:0, Эрдинч, 65 - 3:0.

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