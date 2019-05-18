"Бешикташ" проиграл "Трабзонспору" и потерял шансы стать чемпионом Турции

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"Бешикташ" проиграл "Трабзонспору" и потерял шансы стать чемпионом Турции

В рамках 33-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях уступил "Трабзонспору" со счётом 1:2.

Из-за этого поражения "чёрные орлы" потеряли даже теоретические шансы выиграть национальное первенство. Таким образом, титул разыграют "Галатасарай" и "Истанбул".

"Трабзонспор" - "Бешикташ" - 2:1

Голы: Новак, 53 - 1:0, Кагава, 74 - 1:1, Языджи, 77 - 2:1.

В другом матче игрового дня "Антальяспор" разгромил "Малатияспор".

"Антальяспор" - "Малатияспор" - 3:0

Голы: Алпсой, 45 - 1:0, Эрдинч, 55 - 2:0, Эрдинч, 65 - 3:0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай Галатасарай 32 66
2 Истанбул ББ Истанбул ББ 32 66
3 Бешикташ Бешикташ 33 62
4 Трабзонспор Трабзонспор 33 60
5 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 33 47
6 Антальяспор Антальяспор 33 45
7 Коньяспор Коньяспор 33 43
8 Аланьяспор Аланьяспор 32 42
9 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 32 40
10 Фенербахче Фенербахче 32 40
11 Кайсериспор Кайсериспор 32 40
12 Касимпаса Касимпаса 33 39
13 Сивасспор Сивасспор 32 38
14 Анкарагюджю Анкарагюджю 32 37
15 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 32 34
16 Бурсаспор Бурсаспор 32 33
17 BB Erzurumspor BB Erzurumspor 32 32
18 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 32 25
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