"Бешикташ" пропустит следующий розыгрыш Кубка Турции

"Бешикташ" отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне.

Как сообщает Bleacher Report, это наказание за отказ команды от доигрывания полуфинального матча против "Фенербахче".

Напомним, что игра между этими клубами была прервана на 57-й минуте из-за беспорядков.

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