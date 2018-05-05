"Бешикташ" пропустит следующий розыгрыш Кубка Турции

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"Бешикташ" пропустит следующий розыгрыш Кубка Турции

"Бешикташ" отстранен от участия в Кубке Турции в следующем сезоне.

Как сообщает Bleacher Report, это наказание за отказ команды от доигрывания полуфинального матча против "Фенербахче".

Напомним, что игра между этими клубами была прервана на 57-й минуте из-за беспорядков.

Читайте также: "Фенербахче" вышел в финал Кубка Турции из-за отказа "Бешикташа" доигрывать матч. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 31 66
2 Истанбул ББ 32 66
3 Фенербахче 31 63
4 Бешикташ 31 62
5 Трабзонспор 32 49
6 Сивасспор 32 48
7 Гёзтепе АС Измир 31 47
8 Кайсериспор 31 44
9 Касимпаса 32 43
10 Бурсаспор 31 39
11 Малатия Беледийеспор 31 39
12 Аланьяспор 32 36
13 Акхисар Беледийе ГС 31 36
14 Коньяспор 32 35
15 Антальяспор 31 35
16 Османлыспор 32 33
17 Генчлербирлиги 31 30
18 Карабюкспор 32 12
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