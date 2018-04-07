"Бешикташ" разгромил "Гёзтепе" и другие результаты 28-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Бешикташа" над "Гёзтепе".

"Карабюкспор" – "Антальяспор" - 1:2

Голы: Анжело, 12 - 0:1, Келеш, 68 (пенальти) - 1:1, Кадах, 83 - 1:2.



"Трабзонспор" – "Кайсериспор" - 4:0

Голы: Омюр, 53 - 1:0, Язиджи, 62 - 2:0, Йылмаз, 66 - 3:0, Йылмаз, 76 - 4:0.



"Бешикташ" – "Гёзтепе" - 5:1

Голы: Талиска, 19 - 1:0, Медель, 26 - 2:0, Тошич, 64 - 3:0, Акбунар, 71 - 3:1, Ларин, 86 - 4:1, Бабел, 87 - 5:1

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Медель, Адриано, Тошич, Талиска, Ленс (Вида, 76), Бабел, Уйсал, Эркин (Ларин, 83), Негредо (Пектемек, 73).

Удаление: Ротман (78) - "Гёзтепе".

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