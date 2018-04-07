"Бешикташ" разгромил "Гёзтепе" и другие результаты 28-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Бешикташа" над "Гёзтепе".
"Карабюкспор" – "Антальяспор" - 1:2
Голы: Анжело, 12 - 0:1, Келеш, 68 (пенальти) - 1:1, Кадах, 83 - 1:2.
"Трабзонспор" – "Кайсериспор" - 4:0
Голы: Омюр, 53 - 1:0, Язиджи, 62 - 2:0, Йылмаз, 66 - 3:0, Йылмаз, 76 - 4:0.
"Бешикташ" – "Гёзтепе" - 5:1
Голы: Талиска, 19 - 1:0, Медель, 26 - 2:0, Тошич, 64 - 3:0, Акбунар, 71 - 3:1, Ларин, 86 - 4:1, Бабел, 87 - 5:1
"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Медель, Адриано, Тошич, Талиска, Ленс (Вида, 76), Бабел, Уйсал, Эркин (Ларин, 83), Негредо (Пектемек, 73).
Удаление: Ротман (78) - "Гёзтепе".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Галатасарай
|27
|57
|3
|Бешикташ
|28
|56
|4
|Фенербахче
|27
|51
|5
|Трабзонспор
|28
|45
|6
|Сивасспор
|27
|41
|7
|Кайсериспор
|28
|41
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|40
|9
|Малатия Беледийеспор
|28
|37
|10
|Касимпаса
|27
|34
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|27
|34
|12
|Антальяспор
|28
|34
|13
|Бурсаспор
|27
|33
|14
|Аланьяспор
|27
|28
|15
|Османлыспор
|27
|28
|16
|Генчлербирлиги
|27
|27
|17
|Коньяспор
|27
|25
|18
|Карабюкспор
|28
|12