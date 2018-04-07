"Бешикташ" разгромил "Гёзтепе" и другие результаты 28-го тура чемпионата Турции

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"Бешикташ" разгромил "Гёзтепе" и другие результаты 28-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 28-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Бешикташа" над "Гёзтепе".

"Карабюкспор" – "Антальяспор" - 1:2

Голы: Анжело, 12 - 0:1, Келеш, 68 (пенальти) - 1:1, Кадах, 83 - 1:2.


"Трабзонспор" – "Кайсериспор" - 4:0

Голы: Омюр, 53 - 1:0, Язиджи, 62 - 2:0, Йылмаз, 66 - 3:0, Йылмаз, 76 - 4:0.


"Бешикташ" – "Гёзтепе" - 5:1

Голы: Талиска, 19 - 1:0, Медель, 26 - 2:0, Тошич, 64 - 3:0, Акбунар, 71 - 3:1, Ларин, 86 - 4:1, Бабел, 87 - 5:1

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Медель, Адриано, Тошич, Талиска, Ленс (Вида, 76), Бабел, Уйсал, Эркин (Ларин, 83), Негредо (Пектемек, 73).

Удаление: Ротман (78) - "Гёзтепе".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ 28 59
2 Галатасарай 27 57
3 Бешикташ 28 56
4 Фенербахче 27 51
5 Трабзонспор 28 45
6 Сивасспор 27 41
7 Кайсериспор 28 41
8 Гёзтепе АС Измир 28 40
9 Малатия Беледийеспор 28 37
10 Касимпаса 27 34
11 Акхисар Беледийе ГС 27 34
12 Антальяспор 28 34
13 Бурсаспор 27 33
14 Аланьяспор 27 28
15 Османлыспор 27 28
16 Генчлербирлиги 27 27
17 Коньяспор 27 25
18 Карабюкспор 28 12
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