"Бешикташ" сделал предложение по игроку "Зенита"

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"Бешикташ" сделал предложение по игроку "Зенита"

"Бешикташ" работает над переходом полузащитника "Зенита" Роберта Мака.

Как заявил агент футболиста Юрас Венглос, турецкий клуб уже сделал предложение по трансферу его клиента.

"Да, предложение от "Бешикташа" действительно поступило. Но у нас есть и другие варианты. Маком интересуются клубы со всей Европы, потому что он очень ценный игрок. Мы хотим оказаться в команде, где он будет играть в стартовом составе. Окончательное решение будет принято в ближайшие дни", - сказал агент.

28-летний Мак выступает за "Зенит" с 2016 года, сыграл 63 матча, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

Контракт игрока с клубом истекает следующим летом. Его рыночная стоимость - 4,5 миллиона евро.

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