"Бешикташ" сделал солидное предложение по Азмуну

Теги ростовбешикташсердар азмунденис бойко

"Бешикташ" сделал солидное предложение по АзмунуТурецкий "Бешикташ" сделал предложение по форварду "Ростова" Сердару Азмуну, информирует Fotospor.

Сообщается, что за 22-летнего нападающего "черные орлы" готовы будут заплатить не только 3,5 миллиона евро, но и отдать российскому клубу голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араса Езбилиса.

В завершившемся сезоне Азмун забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за "Ростов".

Напомним, Юсупов переходит в "Ростов". | soccernews.ru

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