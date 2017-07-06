"Бешикташ" сделал солидное предложение по Азмуну

Турецкий "Бешикташ" сделал предложение по форварду "Ростова" Сердару Азмуну, информирует Fotospor.

Сообщается, что за 22-летнего нападающего "черные орлы" готовы будут заплатить не только 3,5 миллиона евро, но и отдать российскому клубу голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араса Езбилиса.

В завершившемся сезоне Азмун забил 12 мячей и сделал 3 результативные передачи в 41 матче за "Ростов".

Напомним, Юсупов переходит в "Ростов". | soccernews.ru