"Бешикташ" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Бешикташ" на своём поле взял верх над "Бурсаспором", лидер первенства "Истанбул" неожиданно дома потерял очки в игре с "Эрзурумспором", также ничьей завершился поединок между "Ризеспором" и "Антальяспором".

"Ризеспор" - "Антальяспор" - 1:1

Голы: Мурики, 6 - 1:0, Эрдинч, 68 - 1:1.



"Истанбул" - "Эрзурумспор" - 1:1

Голы: Упсет, 11 (автогол) - 1:0, Коркмаз, 74 - 1:1.



"Бешикташ" - "Бурсаспор" - 2:0

Голы: Йылмаз, 40 - 1:0, Йылмаз, 62 - 2:0.

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