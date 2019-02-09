"Бешикташ" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции
В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Бешикташ" на своём поле взял верх над "Бурсаспором", лидер первенства "Истанбул" неожиданно дома потерял очки в игре с "Эрзурумспором", также ничьей завершился поединок между "Ризеспором" и "Антальяспором".
"Ризеспор" - "Антальяспор" - 1:1
Голы: Мурики, 6 - 1:0, Эрдинч, 68 - 1:1.
"Истанбул" - "Эрзурумспор" - 1:1
Голы: Упсет, 11 (автогол) - 1:0, Коркмаз, 74 - 1:1.
"Бешикташ" - "Бурсаспор" - 2:0
Голы: Йылмаз, 40 - 1:0, Йылмаз, 62 - 2:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|75
|2
|Фенербахче
|34
|72
|3
|Истанбул ББ
|34
|72
|4
|Бешикташ
|34
|71
|5
|Трабзонспор
|34
|55
|6
|Гёзтепе АС Измир
|34
|49
|7
|Сивасспор
|34
|49
|8
|Касимпаса
|34
|46
|9
|Кайсериспор
|34
|44
|10
|Малатия Беледийеспор
|34
|43
|11
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|42
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Бурсаспор
|34
|39
|14
|Антальяспор
|34
|38
|15
|Коньяспор
|34
|36
|16
|Османлыспор
|34
|33
|17
|Генчлербирлиги
|34
|33
|18
|Карабюкспор
|34
|12