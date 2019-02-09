"Бешикташ" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции

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"Бешикташ" сильнее "Бурсаспора" и другие результаты 21-го тура чемпионата Турции

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Турции состоялись три матча. "Бешикташ" на своём поле взял верх над "Бурсаспором", лидер первенства "Истанбул" неожиданно дома потерял очки в игре с "Эрзурумспором", также ничьей завершился поединок между "Ризеспором" и "Антальяспором".

"Ризеспор" - "Антальяспор" - 1:1

Голы: Мурики, 6 - 1:0, Эрдинч, 68 - 1:1.


"Истанбул" - "Эрзурумспор" - 1:1

Голы: Упсет, 11 (автогол) - 1:0, Коркмаз, 74 - 1:1.


"Бешикташ" - "Бурсаспор" - 2:0

Голы: Йылмаз, 40 - 1:0, Йылмаз, 62 - 2:0.

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2 Фенербахче Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор Сивасспор 34 49
8 Касимпаса Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор Аланьяспор 34 40
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