"Бешикташ" собирается переманить трансферную цель ЦСКА
Вингер "Фиорентины" Педро Абреу попал в сферу "Бешикташа".
Как сообщает Football Italia, турецкий клуб попытается заполучить бразильца в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что арендовать футболиста хочет ЦСКА.
Отмечается, что сам футболист также заинтересован в уходе из "Фиорентины", так как в этом сезоне он появился на поле всего лишь в четырех матчах.
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