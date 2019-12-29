"Бешикташ" собирается переманить трансферную цель ЦСКА

Вингер "Фиорентины" Педро Абреу попал в сферу "Бешикташа".

Как сообщает Football Italia, турецкий клуб попытается заполучить бразильца в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что арендовать футболиста хочет ЦСКА.

Отмечается, что сам футболист также заинтересован в уходе из "Фиорентины", так как в этом сезоне он появился на поле всего лишь в четырех матчах.

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