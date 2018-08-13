"Бешикташ" стартовал с победы в турецкой Суперлиге

Завершились четыре матча в первом туре чемпионата Турции. Стоит отметить победу многократного чемпиона страны "Бешикташа", который был сильнее "Акхисара".

"Бешикташ" - "Акхисар" - 2:1 (2:0)

Голы: Пепе, 39 - 1:0, Бабел, 42 - 2:0, Селезнев, 56 - 2:1

"Гезтепе" - "Малатьяспор" - 1:3 (0:1)

Голы: Меза, 22 - 0:1, Чифтпинар, 71 (автогол) - 1:1, Алексич, 73 - 1:2, Сисманоглу, 90 - 1:3

"Коньяспор" - "Эрзурум" - 3:2 (2:1)

Голы: Демирок, 22 - 1:0, Ятабаре, 30 - 2:0, Швехлен, 39 - 2:1, Гор, 71 - 2:2, Ятабаре, 85 - 3:2

"Башакшехир" - "Трабзонспор" - 2:0 (1:0)

Голы: да Коста, 43 - 1:0, Адебайор, 90 - 2:0

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