"Бешикташ" стартовал с победы в турецкой Суперлиге

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"Бешикташ" стартовал с победы в турецкой Суперлиге

Завершились четыре матча в первом туре чемпионата Турции. Стоит отметить победу многократного чемпиона страны "Бешикташа", который был сильнее "Акхисара".

"Бешикташ" - "Акхисар" - 2:1 (2:0)
Голы: Пепе, 39 - 1:0, Бабел, 42 - 2:0, Селезнев, 56 - 2:1

"Гезтепе" - "Малатьяспор" - 1:3 (0:1)
Голы: Меза, 22 - 0:1, Чифтпинар, 71 (автогол) - 1:1, Алексич, 73 - 1:2, Сисманоглу, 90 - 1:3

"Коньяспор" - "Эрзурум" - 3:2 (2:1)
Голы: Демирок, 22 - 1:0, Ятабаре, 30 - 2:0, Швехлен, 39 - 2:1, Гор, 71 - 2:2, Ятабаре, 85 - 3:2

"Башакшехир" - "Трабзонспор" - 2:0 (1:0)
Голы: да Коста, 43 - 1:0, Адебайор, 90 - 2:0

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 34 75
2 Фенербахче 34 72
3 Истанбул ББ 34 72
4 Бешикташ 34 71
5 Трабзонспор 34 55
6 Гёзтепе АС Измир 34 49
7 Сивасспор 34 49
8 Касимпаса 34 46
9 Кайсериспор 34 44
10 Малатия Беледийеспор 34 43
11 Акхисар Беледийе ГС 34 42
12 Аланьяспор 34 40
13 Бурсаспор 34 39
14 Антальяспор 34 38
15 Коньяспор 34 36
16 Османлыспор 34 33
17 Генчлербирлиги 34 33
18 Карабюкспор 34 12
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