"Бешикташ" сыграл вничью с "Трабзонспором", "Истанбул" сильнее "Гёзтепе"

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"Бешикташ" сыграл вничью с "Трабзонспором", "Истанбул" сильнее "Гёзтепе"

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Бешикташ" и "Трабзонспор" сильнейшего не выявили, а "Истанбул" в гостях взял верх над "Гёзтепе".

"Бешикташ" – "Трабзонспор" - 2:2

Голы: Талиска, 13 - 1:0, Шахан, 20 - 1:1, Ленс, 58 - 2:1, Родальега, 80 - 2:2.


"Гёзтепе" – "Истанбул" - 1:2

Голы: Епуряну, 32 - 0:1, Адебайор, 36 - 0:2, Яхович, 90 (пенальти) - 1:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 7 19
2 Кайсериспор 7 14
3 Бешикташ 6 13
4 Гёзтепе АС Измир 6 13
5 Акхисар Беледийе ГС 7 13
6 Фенербахче 7 11
7 Аланьяспор 7 10
8 Истанбул ББ 6 10
9 Бурсаспор 7 9
10 Сивасспор 7 9
11 Трабзонспор 6 8
12 Малатия Беледийеспор 7 8
13 Касимпаса 7 8
14 Коньяспор 7 7
15 Антальяспор 7 6
16 Карабюкспор 7 5
17 Османлыспор 7 4
18 Генчлербирлиги 7 4
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