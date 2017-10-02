"Бешикташ" сыграл вничью с "Трабзонспором", "Истанбул" сильнее "Гёзтепе"

В рамках седьмого тура чемпионата Турции состоялись ещё два матча. "Бешикташ" и "Трабзонспор" сильнейшего не выявили, а "Истанбул" в гостях взял верх над "Гёзтепе".

"Бешикташ" – "Трабзонспор" - 2:2

Голы: Талиска, 13 - 1:0, Шахан, 20 - 1:1, Ленс, 58 - 2:1, Родальега, 80 - 2:2.



"Гёзтепе" – "Истанбул" - 1:2

Голы: Епуряну, 32 - 0:1, Адебайор, 36 - 0:2, Яхович, 90 (пенальти) - 1:2.

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