"Бешикташ" упустил победу над "Коньяспором"

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"Бешикташ" упустил победу над "Коньяспором"

В рамках 22-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях сыграл вничью с "Коньяспором" со счётом 1:1.

"Коньяспор" – "Бешикташ" - 1:1

Голы: Хатчинсон, 27 - 0:1, Яхович, 60 - 1:1.

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Генюль, Медель, Арслан (Негредо, 67), Хатчинсон, Талиска, Ленс (Куарежма, 78), Бабел, Вагнер Лав (Вида, 59).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 21 44
2 Истанбул ББ 21 43
3 Бешикташ 22 41
4 Фенербахче 21 41
5 Кайсериспор 21 35
6 Трабзонспор 21 33
7 Гёзтепе АС Измир 21 33
8 Сивасспор 21 31
9 Малатия Беледийеспор 21 27
10 Бурсаспор 21 26
11 Касимпаса 21 26
12 Акхисар Беледийе ГС 21 24
13 Генчлербирлиги 21 22
14 Аланьяспор 21 21
15 Коньяспор 22 21
16 Антальяспор 21 21
17 Османлыспор 21 19
18 Карабюкспор 21 12
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