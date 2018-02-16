"Бешикташ" упустил победу над "Коньяспором"

В рамках 22-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях сыграл вничью с "Коньяспором" со счётом 1:1.

"Коньяспор" – "Бешикташ" - 1:1

Голы: Хатчинсон, 27 - 0:1, Яхович, 60 - 1:1.

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Генюль, Медель, Арслан (Негредо, 67), Хатчинсон, Талиска, Ленс (Куарежма, 78), Бабел, Вагнер Лав (Вида, 59).

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