"Бешикташ" упустил победу над "Коньяспором"
В рамках 22-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" в гостях сыграл вничью с "Коньяспором" со счётом 1:1.
"Коньяспор" – "Бешикташ" - 1:1
Голы: Хатчинсон, 27 - 0:1, Яхович, 60 - 1:1.
"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Генюль, Медель, Арслан (Негредо, 67), Хатчинсон, Талиска, Ленс (Куарежма, 78), Бабел, Вагнер Лав (Вида, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|21
|44
|2
|Истанбул ББ
|21
|43
|3
|Бешикташ
|22
|41
|4
|Фенербахче
|21
|41
|5
|Кайсериспор
|21
|35
|6
|Трабзонспор
|21
|33
|7
|Гёзтепе АС Измир
|21
|33
|8
|Сивасспор
|21
|31
|9
|Малатия Беледийеспор
|21
|27
|10
|Бурсаспор
|21
|26
|11
|Касимпаса
|21
|26
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|21
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|22
|14
|Аланьяспор
|21
|21
|15
|Коньяспор
|22
|21
|16
|Антальяспор
|21
|21
|17
|Османлыспор
|21
|19
|18
|Карабюкспор
|21
|12