"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)
Фото: сайт "Бешикташа"/Автор неизвестен
Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи перешел в стамбульский "Бешикташ", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
"Бешикташ" арендовал форварда на один сезон. Клуб представил Батшуайи в образе Бэтмена, использовав прозвище игрока Batsman.
O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 18, 2021
Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb
27-летний Батшуайи выступает за "Челси" с 2016 года. Всего он провел за "аристократов" 77 матчей, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и дважды "Кристал Пэлас". Ранее играл за "Стандард" и "Марсель". За сборную Бельгии сыграл 35 матчей и забил 22 гола. Чемпион Англии сезона-2016/17.
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