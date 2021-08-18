"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

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"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

Фото: сайт "Бешикташа"/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи перешел в стамбульский "Бешикташ", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

"Бешикташ" арендовал форварда на один сезон. Клуб представил Батшуайи в образе Бэтмена, использовав прозвище игрока Batsman.

27-летний Батшуайи выступает за "Челси" с 2016 года. Всего он провел за "аристократов" 77 матчей, забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду дортмундской "Боруссии", "Валенсии" и дважды "Кристал Пэлас". Ранее играл за "Стандард" и "Марсель". За сборную Бельгии сыграл 35 матчей и забил 22 гола. Чемпион Англии сезона-2016/17.

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