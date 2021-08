"Бешикташ" усилился форвардом "Челси". Клуб представил его в образе Бэтмена (видео)

Фото: сайт "Бешикташа"/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи перешел в стамбульский "Бешикташ", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

"Бешикташ" арендовал форварда на один сезон. Клуб представил Батшуайи в образе Бэтмена, использовав прозвище игрока Batsman.

O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey!



Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb