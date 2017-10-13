"Бешикташ" в гостях проиграл "Генчлербирлиги"
В рамках восьмого тура чемпионата Турции "Генчлербирлиги" в родных стенах оказался сильнее "Бешикташа".
"Генчлербирлиги" – "Бешикташ" - 2:1
Голы: Мурики, 16 - 1:0, Шчекич, 73 - 2:0, Тосун, 87 (пенальти) - 2:1.
"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Эркин, Хатчинсон, Озъякуп (Арслан, 78), Ленс (Бабел, 46), Талиска, Тосун, Негредо (Куарежма, 46).
Удаление: Бабел (48).
Не пропустите: Луческу останется у руля сборной Турции. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за место в призерах: "Краснодар" сразится дома с ЦСКА
-
Неудержимые неаполитанцы едут на "Олимпико": "Рома" принимает "Наполи"
-
Тяжелая поездка в Мадрид: "Барселона" опробует новый стадион "Атлетико"
-
С Бензема, но без Бэйла: мадридский "Реал" против "Хетафе"
-
За девятой победой кряду: "Манчестер Сити" принимает "Сток Сити"
Лента новостей
-
Поддубский: "Сегодня был не наш день"
-
Насри сожалеет о своём непрофессионализме
-
Моуринью: "Я не мог переломить игру с "Ливерпулем", поэтому это положительная ничья"
-
Хохлов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск"
-
Спортивный директор "Милана" контактировал с Петковичем
-
Олег Иванов пропустит ещё три недели
-
Валенсия провёл 300-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (обзор)
-
"Атлетик" – "Севилья" - 1:0 (обзор)
-
Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"
-
Удачный дебют Хохлова: Московское "Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск"
-
"Атлетик" одержал минимальную победу над "Севильей"
-
Санья отказал "Лестеру"
-
Крыховяк: "Эмери обманывал меня"
-
Рэмзи рискует пропустить матч с "Уотфордом"
-
Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018
-
Монтелла лестно отозвался о Спаллетти
-
Хенесс: "Мюллер является неотъемлемой частью нашего клуба"
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|7
|19
|2
|Бешикташ
|8
|14
|3
|Кайсериспор
|8
|14
|4
|Гёзтепе АС Измир
|7
|13
|5
|Истанбул ББ
|7
|13
|6
|Акхисар Беледийе ГС
|7
|13
|7
|Фенербахче
|7
|11
|8
|Аланьяспор
|7
|10
|9
|Трабзонспор
|7
|9
|10
|Бурсаспор
|7
|9
|11
|Сивасспор
|7
|9
|12
|Малатия Беледийеспор
|7
|8
|13
|Карабюкспор
|8
|8
|14
|Касимпаса
|7
|8
|15
|Коньяспор
|7
|7
|16
|Генчлербирлиги
|8
|7
|17
|Антальяспор
|7
|6
|18
|Османлыспор
|7
|4