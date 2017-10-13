"Бешикташ" в гостях проиграл "Генчлербирлиги"

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"Бешикташ" в гостях проиграл "Генчлербирлиги"

В рамках восьмого тура чемпионата Турции "Генчлербирлиги" в родных стенах оказался сильнее "Бешикташа".

"Генчлербирлиги" – "Бешикташ" - 2:1

Голы: Мурики, 16 - 1:0, Шчекич, 73 - 2:0, Тосун, 87 (пенальти) - 2:1.

"Бешикташ": Фабрисио, Генюль, Пепе, Тошич, Эркин, Хатчинсон, Озъякуп (Арслан, 78), Ленс (Бабел, 46), Талиска, Тосун, Негредо (Куарежма, 46).

Удаление: Бабел (48).  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Галатасарай 7 19
2 Бешикташ 8 14
3 Кайсериспор 8 14
4 Гёзтепе АС Измир 7 13
5 Истанбул ББ 7 13
6 Акхисар Беледийе ГС 7 13
7 Фенербахче 7 11
8 Аланьяспор 7 10
9 Трабзонспор 7 9
10 Бурсаспор 7 9
11 Сивасспор 7 9
12 Малатия Беледийеспор 7 8
13 Карабюкспор 8 8
14 Касимпаса 7 8
15 Коньяспор 7 7
16 Генчлербирлиги 8 7
17 Антальяспор 7 6
18 Османлыспор 7 4
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