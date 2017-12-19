"Бешикташ" включился в борьбу за Мхитаряна
"Бешикташ" стал очередным претендентом на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, турецкий клуб видит в 28-летнем армянине замену для Андерсона Талиски, который может вернуться по окончании сезона в "Бенфику", обладающую правами на игрока.
Стоит отметить, что в услугах Мхитаряна также заинтересованы "Интер" и дортмундская "Боруссия". "МЮ" требует за своего хавбека 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|16
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|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
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|6
|Гёзтепе АС Измир
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|16
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|Бурсаспор
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|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
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|11
|Касимпаса
|16
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|13
|Аланьяспор
|16
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|Коньяспор
|16
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|Османлыспор
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