"Бешикташ" включился в борьбу за Мхитаряна

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"Бешикташ" включился в борьбу за Мхитаряна

"Бешикташ" стал очередным претендентом на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, турецкий клуб видит в 28-летнем армянине замену для Андерсона Талиски, который может вернуться по окончании сезона в "Бенфику", обладающую правами на игрока.

Стоит отметить, что в услугах Мхитаряна также заинтересованы "Интер" и дортмундская "Боруссия". "МЮ" требует за своего хавбека 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru 

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