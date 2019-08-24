"Бешикташ" включился в борьбу за трансферную цель "Динамо"

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"Бешикташ" включился в борьбу за трансферную цель "Динамо"

У московского "Динамо" появился серьёзный конкурент в гонке за нападающим "Уотфорда" Стефано Окака Чукой.

Как сообщает Fanatik, "Бешикташ" всерьёз нацелился на 30-летнего итальянца нигерийского происхождения.

Турецкий клуб заинтересован в аренде форварда, который должен стать заменой для травмированного Бурака Йылмаза.

Окака Чука выступает за "Уотфорд" с 2016 года. Всего за клуб он сыграл 39 матчей и забил пять голов. Во второй половине минувшего сезона итальянец играл на правах аренды за "Удинезе" и забил шесть мячей в 16 поединках. Его контракт с "Уотфордом" действует до лета 2021 года. 

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