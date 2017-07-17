"Бешикташ" вступил в борьбу за Меделя

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"Бешикташ" вступил в борьбу за Меделя

"Бешикташ" стал очередным претендентом на хавбека миланского "Интера" Гари Меделя, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, турецкий клуб в ближайшее время сделает предложение по трансферу 29-летнего чилийца.

Напомним, что на Меделя не рассчитывает новый главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти, поэтому футболист этим летом наверняка сменит клубную прописку.

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