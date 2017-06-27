"Бешикташ" вступил в борьбу за Вермалена

"Бешикташ" проявляет интерес к бельгийскому защитнику "Барселоны" Томасу Вермалену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен арендовать футболиста до лета 2018 года. Впрочем, каталонцы собираются продать игрока. Ранее сообщалось, что бельгийцем также интересуется "Торино".

В минувшем сезоне 31-летний Вермален выступал за "Рому" на правах аренды и провел за клуб 12 матчей.

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