"Бешикташ" выкупил Ленса у "Сандерленда" за четыре миллиона евро

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"Бешикташ" выкупил Ленса у "Сандерленда" за четыре миллиона евро

Голландский нападающий Джермейн Ленс стал полноценным игроком "Бешикташа", сообщает официальный сайт клуба.

Турецкий клуб воспользовался опцией выкупа и приобрел форварда за 4 миллиона евро.

В этом сезоне 30-летний Ленс провел за "Бешикташ" 20 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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