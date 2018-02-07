"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции

В ответном матче 1/4 финала Кубка Турции "Бешикташ" вновь победил "Генчлербирлиги" и вышел в полуфинал.

"Генчлербирлиги" - "Бешикташ" - 0:1 (0:1) - первый матч - 1:3

Гол: Пектемек, 25 - 0:1

"Генчлербирлиги": Демиртас, Огюз, Кларо, Погба, Улудаг (Четин, 67), Исса (Параиба, 34), Явру, Милинкович, Халили, Карабулут, Шкулетич (Берисбек, 62)

"Бешикташ": Зенгин, Джанер, Медель, Пепе, Вида, Бабель, Арслан, Уйсал, Ленс (Куарежма, 87), Вагнер Лав (Коррейя, 76), Пектемек (Талиска, 82)

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