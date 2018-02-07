"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции
В ответном матче 1/4 финала Кубка Турции "Бешикташ" вновь победил "Генчлербирлиги" и вышел в полуфинал.
"Генчлербирлиги" - "Бешикташ" - 0:1 (0:1) - первый матч - 1:3
Гол: Пектемек, 25 - 0:1
"Генчлербирлиги": Демиртас, Огюз, Кларо, Погба, Улудаг (Четин, 67), Исса (Параиба, 34), Явру, Милинкович, Халили, Карабулут, Шкулетич (Берисбек, 62)
"Бешикташ": Зенгин, Джанер, Медель, Пепе, Вида, Бабель, Арслан, Уйсал, Ленс (Куарежма, 87), Вагнер Лав (Коррейя, 76), Пектемек (Талиска, 82)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|20
|43
|2
|Галатасарай
|20
|41
|3
|Фенербахче
|20
|38
|4
|Бешикташ
|20
|37
|5
|Кайсериспор
|20
|34
|6
|Гёзтепе АС Измир
|20
|32
|7
|Трабзонспор
|20
|32
|8
|Сивасспор
|20
|30
|9
|Бурсаспор
|20
|26
|10
|Малатия Беледийеспор
|20
|26
|11
|Касимпаса
|20
|25
|12
|Аланьяспор
|20
|21
|13
|Генчлербирлиги
|20
|21
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|20
|21
|15
|Антальяспор
|20
|21
|16
|Османлыспор
|20
|18
|17
|Коньяспор
|20
|17
|18
|Карабюкспор
|20
|12