"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции

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"Бешикташ" вышел в полуфинал Кубка Турции

В ответном матче 1/4 финала Кубка Турции "Бешикташ" вновь победил "Генчлербирлиги" и вышел в полуфинал.

"Генчлербирлиги" - "Бешикташ" - 0:1 (0:1) - первый матч - 1:3
Гол: Пектемек, 25 - 0:1

"Генчлербирлиги": Демиртас, Огюз, Кларо, Погба, Улудаг (Четин, 67), Исса (Параиба, 34), Явру, Милинкович, Халили, Карабулут, Шкулетич (Берисбек, 62)

"Бешикташ": Зенгин, Джанер, Медель, Пепе, Вида, Бабель, Арслан, Уйсал, Ленс (Куарежма, 87), Вагнер Лав (Коррейя, 76), Пектемек (Талиска, 82)

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Команда М О
1 Истанбул ББ 20 43
2 Галатасарай 20 41
3 Фенербахче 20 38
4 Бешикташ 20 37
5 Кайсериспор 20 34
6 Гёзтепе АС Измир 20 32
7 Трабзонспор 20 32
8 Сивасспор 20 30
9 Бурсаспор 20 26
10 Малатия Беледийеспор 20 26
11 Касимпаса 20 25
12 Аланьяспор 20 21
13 Генчлербирлиги 20 21
14 Акхисар Беледийе ГС 20 21
15 Антальяспор 20 21
16 Османлыспор 20 18
17 Коньяспор 20 17
18 Карабюкспор 20 12
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