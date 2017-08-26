"Бешикташ" взял верх над "Бурсаспором", "Малатияспор" и "Антальяспор" сильнейшего не выявили

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"Бешикташ" взял верх над "Бурсаспором", "Малатияспор" и "Антальяспор" сильнейшего не выявили

В рамках третьего тура чемпионата Турции состоялись два матча. "Бешикташ" дома победил "Бурсаспор", а "Малатияспор" и "Антальяспор" разошлись миром.

"Бешикташ" – "Бурсаспор" - 2:1

Голы: Тошич, 18 - 1:0, Деларж, 23 - 1:1, Хатчинсон, 64 - 2:1.

"Бешикташ": Фабрисио, Адриано (Бек, 79), Пепе, Тошич, Эркин, Хатчинсон, Озъякуп, Куарежма (Арслан, 85), Талиска, Бабел, Тосун (Негредо, 72).


"Малатияспор" – "Антальяспор" - 1:1

Голы: Насри, 20 - 0:1, Бутаиб, 87 - 1:1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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