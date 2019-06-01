"Бешикташ" заинтересован в аренде Влашича

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"Бешикташ" заинтересован в аренде Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в Турции, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, арендовать 21-летнего хорвата, трансфер которого принадлежит "Эвертону", хочет "Бешикташ". Также за ситуацией следит "Галатасарай".

Напомним, что сезон 2018/19 хавбек провёл в ЦСКА, который хочет выкупить права на него.

В составе армейцев Влашич сыграл 31 матч, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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