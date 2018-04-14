Бескомпромиссная битва на "Уэмбли": "Тоттенхэм" принимает "Манчестер Сити"

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Джонатан Мосс

Субботняя программа 34-го тура английской Премьер-Лиги закроется непривычно поздно по местному времени. Хэдлайнером дня станет центральное противостояние уик-энда, в рамках которого "Тоттенхэм" схлестнется с "Манчестер Сити" на "Уэмбли". "Горожанам" сейчас не позавидуешь, потому как им предстоит провести уже четвертый кряду большой поединок за полторы недели.

Все бы ничего, если бы в предыдущие три схватки команда Пепа Гвардиолы не проиграла. Вслед за ливерпульским разгромом на "Энфилде" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов последовала и домашняя капитуляция перед мерсисайдцами. А в бутерброд между еврокубковыми встречами легла эпичная битва на "Этихаде" против злейшего врага "Манчестер Юнайтед". "Голубые" имели возможность де-юре оформить досрочное чемпионство в матче с "красными дьяволами", но неожиданно уступили, ведя по ходу игры со счетом 2:0. Безусловно, "Сити" станет чемпионом, не дожидаясь последнего тура. Но вряд ли это произойдет на этих выходных. За шесть туров до окончания кампании, "горожане" опережают ближайшего преследователя "Юнайтед" на 13 очков. Математически все может сложиться удачно для них, но для этого "голубым" обязательно нужно побеждать "Тоттенхэм" и надеяться на то, что в воскресенье "красные дьяволы" уступят "Вест Брому". И если первый вариант более, чем реален, то во второй поверить практически невозможно. Помимо уже накопившейся усталости, у "Манчестер Сити" никак не решится проблема с травмированным Серхио Агуэро, опыта которого катастрофически не хватает команде в завершении атак. Кроме того, в Лондон не поедет и Фернандиньо по причине перебора желтых карточек. У "Тоттенхэма" есть прекрасная возможность воспользоваться не самой лучшей формой манкунианцев, тем более, что сами ребята Маурисио Почеттино набрали просто фантастический ход. И даже наличие травмированных Харри Уинкса и Данни Роуза не выглядит большой проблемой для "шпор".

Интересные факты противостояния "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити":

"Тоттенхэм" проиграл только одну из последних пяти встреч против "Манчестер Сити" в рамках Премьер-Лиги, при этом выиграл два крайних домашних матча.

В случае победы на "Уэмбли", "горожане" станут всего четвертым клубом АПЛ, которому удалось на протяжении одного сезона на выезде обыграть "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" после того, как это уже делал "Ковентри" в сезоне 1993/1994, "Чарльтон" – в 2001/2002 и "Блэкберн" – в 2002/2003.

Только Алан Ширер (14), Уэйн Руни (11) и Джимми Флойд Хассельбайнк (11) забили больше голов в ворота "Тоттенхэма", чем Серхио Агуэро (10).

Ориентировочные составы на игру:

Тоттенхэм: Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Гюндоган, Давид Силва, Бернарду Силва, Сане, Жезус

Прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити":

Учитывая все вышеперечисленные факторы, очень сложно спрогнозировать результат матча. Даже всезнающие букмекеры не в состоянии определить хотя бы с небольшим перевесом фаворита. Такое бывает нечасто, но коэффициент на победу обеих команд одинаково большой – 2.7. Ничья же оценивается, как еще менее вероятный исход – 3.6.

Богдан Архипенко

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