Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
"Атлетико" – "Реал" Мадрид
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Давид Фернандес Борбалан
Среди огромного количества действительно очень классных футбольных матчей в субботней программе европейского уик-энда отдельно стоит выделить заключительный поединок игрового дня в испанской Ла Лиги, в рамках которого сойдутся два непримиримых соперника из одного города "Атлетико" и "Реал". Матч впервые пройдет на новом стадионе "Ванда Метрополитано", который, безусловно, будет забит до отказа. Помимо того, что противостояние между этими двумя мадридскими грандами всегда имеет принципиальный характер, так еще и команды на этой стадии сезона загнали себя в такое положение, что теперь ни один из коллективов просто не имеет права на ошибку, если по-прежнему желает навязать борьбу за чемпионство "Барселоне".
После хандры в начале кампании, "галактикос", казалось, уже прощупал победную почву. Но проигрыш дебютанту высшей лиги "Жироне" в позапрошлом туре позволило извечному врагу, коими являются "блаугранас" увеличить отрыв на целых восемь пунктов. И если еще несколько месяцев назад Зинедина Зидана все боготворили, то сейчас в средствах массовой информации все чаще стала всплывать информации об отставке французского специалиста.
"Атлетико" – уникальная команда. Она не очень любит проигрывать, да и не делает этого. Но с другой стороны и не выигрывает. Подопечные Диего Симеоне за этот стартовый отрезок раскатали просто преступное количество ничьих, причем, как в Примере, так и в еврокубках. Кроме того, имеется еще одна хроническая болезнь - "матрасники" просто разучились забивать голы. Больше одного гола за матч "индейцы" забивали всего в четырех случаях, причем в трех из них все ограничилось двумя мячами.
В кадровом вопросе, у "Атлетико" все замечательно, чего не скажешь о "Реале". По-прежнему королевский клуб не может рассчитывать на травмированного Гарета Бэйла. Также под сомнением появление на поле голкипера Кейлора Наваса и Матео Ковачича.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Реала":
История противостояний "Атлетико" и "Реала" насчитывает 183 встречи. Колоссальное преимущество на стороне "сливочных" – 96 побед против 47 – у "матрасников". Еще 39 поединков завершились вничью.
Последняя очная встреча двух мадридских грандов завершилась победой "Атлетико" – 2:1. На гол Иско подопечные Диего Симеоне ответили точными выстрелами Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.
В последнее время команды очень часто не могут выявить победителя. В четырех из последних десяти матчей была зафиксирована ничья.
Беспроигрышная серия "матрасников" в Ла Лиге насчитывает 15 матчей.
"Реал" одержал победу в пяти из крайних шести поединков в чемпионате Испании.
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Томас, Ньигес, Гризманн, Корреа
Реал: Касилья, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема
Прогноз на матч "Атлетико" – "Реал":
Этот тот матч, в котором фаворита нет и быть не может. Обе команды зажаты в тиски, обеим нужна только победа, поэтому одно можно спрогнозировать совершенно точно – встреча будет сверхнапряженной.
Букмекеры также однозначного фаворита не выделяют, но все же больше склоняются в сторону "Реала", о чем свидетельствует коэффициент 2.2. В то время, как выигрыш "Атлетико" в среднем оценивается в 3.2.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|12
|16
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4