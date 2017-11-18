Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"

"Атлетико" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Давид Фернандес Борбалан

Среди огромного количества действительно очень классных футбольных матчей в субботней программе европейского уик-энда отдельно стоит выделить заключительный поединок игрового дня в испанской Ла Лиги, в рамках которого сойдутся два непримиримых соперника из одного города "Атлетико" и "Реал". Матч впервые пройдет на новом стадионе "Ванда Метрополитано", который, безусловно, будет забит до отказа. Помимо того, что противостояние между этими двумя мадридскими грандами всегда имеет принципиальный характер, так еще и команды на этой стадии сезона загнали себя в такое положение, что теперь ни один из коллективов просто не имеет права на ошибку, если по-прежнему желает навязать борьбу за чемпионство "Барселоне".

После хандры в начале кампании, "галактикос", казалось, уже прощупал победную почву. Но проигрыш дебютанту высшей лиги "Жироне" в позапрошлом туре позволило извечному врагу, коими являются "блаугранас" увеличить отрыв на целых восемь пунктов. И если еще несколько месяцев назад Зинедина Зидана все боготворили, то сейчас в средствах массовой информации все чаще стала всплывать информации об отставке французского специалиста.

"Атлетико" – уникальная команда. Она не очень любит проигрывать, да и не делает этого. Но с другой стороны и не выигрывает. Подопечные Диего Симеоне за этот стартовый отрезок раскатали просто преступное количество ничьих, причем, как в Примере, так и в еврокубках. Кроме того, имеется еще одна хроническая болезнь - "матрасники" просто разучились забивать голы. Больше одного гола за матч "индейцы" забивали всего в четырех случаях, причем в трех из них все ограничилось двумя мячами.

В кадровом вопросе, у "Атлетико" все замечательно, чего не скажешь о "Реале". По-прежнему королевский клуб не может рассчитывать на травмированного Гарета Бэйла. Также под сомнением появление на поле голкипера Кейлора Наваса и Матео Ковачича.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Реала":

История противостояний "Атлетико" и "Реала" насчитывает 183 встречи. Колоссальное преимущество на стороне "сливочных" – 96 побед против 47 – у "матрасников". Еще 39 поединков завершились вничью.

Последняя очная встреча двух мадридских грандов завершилась победой "Атлетико" – 2:1. На гол Иско подопечные Диего Симеоне ответили точными выстрелами Сауля Ньигеса и Антуана Гризманна.

В последнее время команды очень часто не могут выявить победителя. В четырех из последних десяти матчей была зафиксирована ничья.

Беспроигрышная серия "матрасников" в Ла Лиге насчитывает 15 матчей.

"Реал" одержал победу в пяти из крайних шести поединков в чемпионате Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Томас, Ньигес, Гризманн, Корреа

Реал: Касилья, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Атлетико" – "Реал":

Этот тот матч, в котором фаворита нет и быть не может. Обе команды зажаты в тиски, обеим нужна только победа, поэтому одно можно спрогнозировать совершенно точно – встреча будет сверхнапряженной.

Букмекеры также однозначного фаворита не выделяют, но все же больше склоняются в сторону "Реала", о чем свидетельствует коэффициент 2.2. В то время, как выигрыш "Атлетико" в среднем оценивается в 3.2.

Богдан Архипенко

Не пропустите! Анонс матча "Лестер" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru