Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"
Boxing Day – в том числе и футбольный праздник на Британских островах. Именно в этот период разыгрывается больше всего очков в английской Премьер-Лиге – в то время, когда уже почти все чемпионаты ушли на зимние каникулы. Собственно, вторничная программа 20-го тура завершалась противостоянием на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" принимал аутсайдера высшего дивизиона "Суонси". "Красным" просто необходима была победа для того, чтобы вернуться в топ-4, потому как "Тоттенхэм" благодаря сегодняшней победе над "Саутгемптоном" вытеснил мерсисайдцев из зоны Лиги Чемпионов.
У "лебедей" ситуация крайне сложная. Совсем недавно руководство клуба отправило в отставку главного тренера Пола Клемента, но подыскать ему замену не успели, поэтому пока командой с бровки приходиться руководить полузащитнику команды, ветерану валлийского клуба Леону Бриттону. 35-летний специалист, приехав в гости к "Ливерпулю", прогнозируемо насытил среднюю линию, но в атаке решил сыграть с юным шотландцем Оливером Макберни. В стартовом протоколе хозяев стоит отметить возвращение на поле Жоэля Матипа, который заменил Деяна Ловрена. По причине травмы отсутствовал капитан команды Джордан Хендерсон, а под ротацию снова попали не впечатляющие в последнее время Джо Гомез и Садио Мане.
При том, что "Ливерпуль" начал в размеренном темпе, уже на шестой минуте "красные" повели в счете. Фирмино начал голевую атаку, на чужой половине поля отобрав мяч у одного из футболистов "Суонси" и отдал на Салаха, египтянин отпасовал Коутиньо, который мощным выстрелом снял паутину с "девятки" ворот Фабиански. Забив гол, подопечные Клоппа не собирались останавливаться на достигнутом, но как обычно подводила реализация. В целом на протяжении всего первого тайма мерсисайдцы действовали слегка вольготно, без привычной хватки хищника. Ну а у "лебедей" мало что получалось впереди, валлийцы больше думали о том, как не пропустить еще, нежели отыграться.
Во второй половине встречи хозяевам снова понадобилось всего лишь семь минут, чтобы расписаться в воротах польского кипера "Суонси", на этот раз гол забил Фирмино. Как оказалось, второй пропущенный мяч полностью сломал "лебедей". На экваторе второго тайма в течение всего минуты "красные" забили еще два. Сначала Александер-Арнольд отпраздновал исторический для себя момент, а потом и Фирмино отличился дублем. В оставшееся время хозяева могли забивать еще уйму мячей, но ограничились всего одним. Свой второй гол в красной футболке забил Окслейд-Чемберлен, красиво перебросив мяч через стража опытного стража ворот.
Таким образом, "Ливерпуль" легко и непринужденно разбивает бедолагу "Суонси" и возвращается на четвертую строчку в турнирной таблице.
"Ливерпуль" – "Суонси" – 5:0
Голы: Коутиньо, 6 – 1:0, Фмрмино, 52 – 2:0, Александер-Арнольд, 65 – 3:0, Фирмино, 66 – 4:0, Окслейд-Чемберлен, 82 – 5:0
"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон (Милнер, 75), Окслейд-Чемберлен, Джан, Вейналдум, Салах (Лаллана, 69), Коутиньо, Фирмино (Соланке, 68)
"Суонси": Фабиански, Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Фер (Санчеш, 79), Меса (Клукас, 66), Кэрролл, Раутледж, Дж. Айю, Макберни (Абрахам, 62)
Богдан Архипенко
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|Бернли
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