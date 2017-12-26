Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"

Теги ливерпульсуонси сити

Беспощадный "Ливерпуль": "красные" в пух и прах разбили "Суонси"Boxing Day – в том числе и футбольный праздник на Британских островах. Именно в этот период разыгрывается больше всего очков в английской Премьер-Лиге – в то время, когда уже почти все чемпионаты ушли на зимние каникулы. Собственно, вторничная программа 20-го тура завершалась противостоянием на "Энфилде", где местный "Ливерпуль" принимал аутсайдера высшего дивизиона "Суонси". "Красным" просто необходима была победа для того, чтобы вернуться в топ-4, потому как "Тоттенхэм" благодаря сегодняшней победе над "Саутгемптоном" вытеснил мерсисайдцев из зоны Лиги Чемпионов.

У "лебедей" ситуация крайне сложная. Совсем недавно руководство клуба отправило в отставку главного тренера Пола Клемента, но подыскать ему замену не успели, поэтому пока командой с бровки приходиться руководить полузащитнику команды, ветерану валлийского клуба Леону Бриттону. 35-летний специалист, приехав в гости к "Ливерпулю", прогнозируемо насытил среднюю линию, но в атаке решил сыграть с юным шотландцем Оливером Макберни. В стартовом протоколе хозяев стоит отметить возвращение на поле Жоэля Матипа, который заменил Деяна Ловрена. По причине травмы отсутствовал капитан команды Джордан Хендерсон, а под ротацию снова попали не впечатляющие в последнее время Джо Гомез и Садио Мане.

При том, что "Ливерпуль" начал в размеренном темпе, уже на шестой минуте "красные" повели в счете. Фирмино начал голевую атаку, на чужой половине поля отобрав мяч у одного из футболистов "Суонси" и отдал на Салаха, египтянин отпасовал Коутиньо, который мощным выстрелом снял паутину с "девятки" ворот Фабиански. Забив гол, подопечные Клоппа не собирались останавливаться на достигнутом, но как обычно подводила реализация. В целом на протяжении всего первого тайма мерсисайдцы действовали слегка вольготно, без привычной хватки хищника. Ну а у "лебедей" мало что получалось впереди, валлийцы больше думали о том, как не пропустить еще, нежели отыграться.

Во второй половине встречи хозяевам снова понадобилось всего лишь семь минут, чтобы расписаться в воротах польского кипера "Суонси", на этот раз гол забил Фирмино. Как оказалось, второй пропущенный мяч полностью сломал "лебедей". На экваторе второго тайма в течение всего минуты "красные" забили еще два. Сначала Александер-Арнольд отпраздновал исторический для себя момент, а потом и Фирмино отличился дублем. В оставшееся время хозяева могли забивать еще уйму мячей, но ограничились всего одним. Свой второй гол в красной футболке забил Окслейд-Чемберлен, красиво перебросив мяч через стража опытного стража ворот.

Таким образом, "Ливерпуль" легко и непринужденно разбивает бедолагу "Суонси" и возвращается на четвертую строчку в турнирной таблице.

"Ливерпуль" –  "Суонси" – 5:0

Голы: Коутиньо, 6 – 1:0, Фмрмино, 52 – 2:0, Александер-Арнольд, 65 – 3:0, Фирмино, 66 – 4:0, Окслейд-Чемберлен, 82 – 5:0

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Робертсон (Милнер, 75), Окслейд-Чемберлен, Джан, Вейналдум, Салах (Лаллана, 69), Коутиньо, Фирмино (Соланке, 68)

"Суонси": Фабиански, Нотон, Фернандес, Моусон, Ольссон, Фер (Санчеш, 79), Меса (Клукас, 66), Кэрролл, Раутледж, Дж. Айю, Макберни (Абрахам, 62)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Манчсетер Юнайтед" - "Бернли" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов