Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"

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Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"

"Реал" в среду одержал блестящую победу над "Интером" в ЛЧ и явно собирался продолжить триумфальное шествие в чемпионате – команда отставала от первой позиции уже на три очка, поэтому права на осечку мадридцы не имели. В соперниках был "Алавес", который недавно отобрал очки у "Барселоны". Несмотря на такой успех, ожидалось, что "сливочные" легко переедут басков. Зинедин Зидан, в свою очередь, внес в победный состав только косметические изменения – вместо Менди вышел Марсело, а Эдегор присел на скамейку, открыв путь в основу для Асенсио. Ожидания разошлись с реальностью. "Алавес" лучше начал поединок и уже на 3-й минуте заработал пенальти за игру рукой Начо. Ну, как рукой – Лагуардия при подаче с углового головой пробил ему в плечо, а по новым рекомендациям это не пенальти. Арбитр был другого мнения, указав на "отметку", а Лукас Перес уверенно реализовал "11-метровый". 0:1!

После этого эпизода баски провели еще несколько угловых (до 20-й минуты их было аж пять) и организовали ряд контрвыпадов без завершения. "Реал" сумел перехватить инициативу, но в первой половине первого тайма хозяева могли похвастаться только ударом Диаса головой в руки Пачеко. Дебютный момент мадридцы создали аж на 24-й минуте: Азар отобрал мяч в центре, разогнал контратаку и завершил ее мощным выстрелом из-за пределов штрафной – Пачеко парировал перед собой! Азар подхватил отскок в штрафной и упал после удара в колено, но арбитр после консультации с VAR решил, что пенальти не было. "Алавес" через три минуты мог закрутить интригу до максимума: Перес получил фантастическую закидушку с правого фланга и вышел один на один с Куртуа, попробовав его перебросить – Тибо выставил руку и спас "Реал"! Это был последний опасный эпизод у ворот мадридцев, но проблемы "бланкос" на этом не заканчивались. Уже на 28-й минуте Зинедин Зидан вынужден был снять с игры Азара, у которого, очевидно, было повреждено колено – вместо бельгийца на поле появился Родриго.

"Реал", несмотря на владение инициативой, в атаке выглядел катастрофически банально. Во второй трети первого тайма мадридцы могли похвастаться лишь подачами и заблокированными дальними ударами, но в штрафную ворваться не получалось. Прижать гостей удалось только в последние десять минут: Каземиро на 35-й едва не замкнул подачу Крооса со стандарта, а Кроос после отбора перед штрафной площадкой на 39-й вывалился в контратаку 2 в 1 – в завершении Тони вместо передачи пробил сам, но Пачеко парировал ногой, а потом еще и взял добивание немца. Кроме того, на 41-й минуте он поймал удар Диаса головой, а на 43-й Мариано ею же направил мяч над левой девяткой. Наконец, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Алавеса". Второй тайм начался с активных атак "Реала", но уже через три минуты после возобновления игры произошла катастрофа – Куртуа отдал передачу точно в ноги Хоселу, а тот забил практически в пустые ворота. 0:2! Мадридцы завелись. На 55-й минуте Кроос мог сократить отставание дальним ударом в правый нижний угол (Пачеко парировал), а на 57-й он же выстрелил метров с 20-ти над правой девяткой. Впрочем, заведённость "Реала" только этими ударами и ограничилась, а вот "Алавес" регулярно огрызался контратаками – на 64-й минуте такой футбол завершился выходом Переса один на один и ударом в дальний нижний угол. Куртуа парировал. Через пять минут Лукас снова вылетал один на один – на этот раз экс-игрок "Арсенала" выкатил мяч под удар одинокому Хоселу, но тот пробил над перекладиной! Встревоженный Зинедин Зидан на 70-й минуте решился на тройную замену, вместо Марсело, Крооса и Модрича бросив в бой Менди, Иско и Эдегора, а еще раньше он выпустил на поле Винисиуса. Расклад сил изменился.

"Реал" прижал "Алавес" и начал создавать моменты: на 73-й минуте Родриго с близкой дистанции пробил из-под защитника, а на 75-й Васкес ворвался на правый край штрафной, расшатал соперника и закрутил мяч под дальнюю штангу – в обоих случаях сфера прошла рядом с каркасом. На 79-й Мариано выходил один на один и переиграл Пачеко, но гостей спасли защитники на линии ворот и офсайд. На 83-й же нападающий головой бил из пределов вратарской – Пачеко уже был отыгран, но Лежен головой вынес мяч с ленточки! Безумное давление "Реала" и отсутствие контригры со стороны "Алавеса" таки завершились голом. На 86-й минуте Варан сбросил подачу со стандарта на дальнюю штангу, а Винисиусу позволили пробить с минимальной дистанции – Пачеко парировал на Каземиро, а тот сыграл на добивании. 1:2! Впрочем, на 89-й минуте баски могли снимать все вопросы относительно победителя в результате контратаки с ударом Хави Лопеса с левого края штрафной – Куртуа спас "сливочных". Гости попытались сбить темп игры серией замен и падениями на газон. Впрочем, мадридцы имели шанс спастись на последней минуте компенсированного времени благодаря удару Иско с линии штрафной – мяч попал в крестовину! В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу "Алавеса"!

"Алавес" снова выдержал натиск ТОП-команды!

Коллектив из скромного городка Витория-Гастейс не сразу найдешь в турнирной таблице – баски перед матчем против "Реала" шли на шестнадцатой позиции с десятью очками в активе, хотя в последних пяти турах подопечные Пабло Мачина не потерпели ни одного поражения. Впрочем, именно "Алавесу" в текущем сезоне удалось снять скальп с обеих испанских грандов – в меньшинстве команда удержала ничью с "Барселоной", а теперь прибила "Реал". И как прибила! Гости приехали на "Альфредо Ди Стефано", закрылись в компактном низком блоке и выиграли всю борьбу – баски вели 69:57 по единоборствам и 19:11 по отборам. Отталкиваясь от этого, "Алавес" разорвал мадридцев на контратаках, наиграв на в два раза лучший показатель ожидаемых голов! Да, один из забитых мячей прошел с пенальти, а "сливочным" недокрутили xG, но даже чисто визуально "Алавес" мог забивать четыре раза – трижды после выходов один на один и еще раз в контратаке в конце встречи. Да и момент с ошибкой Куртуа, при всей случайности, вырос с шикарного прессинга на чужой половине и классного чтения игры со стороны басков. Вообще, с 11 ударов гости восемь раз попали в створ. Это очень круто! Но стоит сказать, что с характером у "сливочных" проблем нет – в любой трудной ситуации подопечные Зинедина Зидана перехватывают инициативу и заставляют соперников седеть от стресса. В поединке с Алавесом они только за 25 последних минут создали шесть голевых моментов, один из которых реализовали. Но взять очки не вышло!

"Реал" не выиграл из-за арбитров?

Футбольное сообщество свято уверено, что все чемпионства "Реала" и кубки ЛЧ купил Флорентино Перес, а все испанские судьи живут в его дворцах и получают зарплату в офисе "сливочных". В прошлом сезоне мадридцам действительно частенько везло с решениями арбитров, однако в текущем что-то пошло не так. С "Валенсией" в ворота Куртуа назначили аж три пенальти, а в поединке с "Алавесом" в Мадриде (!) вообще произошло что-то фантастическое. Во-первых, стоит отметить, что пенальти на 3-й минуте не было и в помине – мяч попал в плечо Начо. Согласно современной версии рекомендаций IFAB, игра рукой в ​​таких ситуациях не фиксируется.

Во-вторых, "Реалу" не назначили чистый пенальти против Азара.

Возможно, бельгиец получил травму после стыка с Дуарте. Такой фол не был отмечен даже желтой карточкой, а вот Каземиро через несколько минут за меньшее нарушение получил предупреждение.

Перед свистком на перерыв клоунада достигла высшей точки: Марсело вырвался в штрафную, а Лагуардия на линии штрафной схватил его за волосы – это должно было быть не только пенальти, а и удаление. Экс-арбитр Ла Лиги Иттуральде Гонсалес также выступает за это решение, но арбитр Адриан Кордера Вега даже не думал свистеть!

Впрочем, во втором тайме арбитр ошибся и в пользу мадридцев, не назначив пенальти за подкат Каземиро. Да, бразилец подгибал ноги, но все равно согнул стопу соперника. VAR в лице арбитра Гонсалеса Гонсалеса проморгал этот эпизод.

Если пользоваться логикой хейтеров "Реала", то можно констатировать – арбитры убили "сливочных". Они назначили "левый" пенальти, и не поставили два железобетонных 11-метровых в пользу "бланкос". В общем, в ворота "Реала" влетело уже пять пенальти за три последних матча – что это, как не заговор? Если же быть объективным, то следует просто раскритиковать бригаду арбитров за ужасный арбитраж в обе стороны (но мадридцы пострадали сильнее), а "Реалу" следует лучше подумать над своим футболом – четыре выхода один на один "Алавесу" подарили не судьи!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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