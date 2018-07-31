Беспредел на тренировке "Ман Сити": Бернарду Силва и Ляпорт "наваляли" Зинченко

"Манчестер Сити" продолжает подготовку к новому сезону в отличном расположении духа.

В стане "горожан" хватает игроков с чувством юмора. Так, на одной из последних тренировок команды Хосепа Гвардиолы Бернарду Силва и Эмерик Ляпорт "наваляли" украинцу Александру Зинченко.

Не пропустите: Ивана Вида - мисс Хорватии и жена Домагоя Виды | soccernews.ru