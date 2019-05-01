Беспроигрышная серия "Барселоны" в домашних матчах ЛЧ составляет 31 матч. Сегодня игра с "Ливерпулем"

"Барселона" давно не знает поражений в домашних матчах Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

По информации статистического портала, беспроигрышная серия "блауграны" насчитывает 31 игру. Это рекорд турнира.

Сегодня "Барса" примет "Ливерпуль" в первом полуфинальном матче ЛЧ. В последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2006/07 на стадии 1/8 финала.

Тогда "скаузеры" победили на "Камп Ноу" со счётом 2:1, а на "Энфилде" верх взяли уже "сине-гранатовые" - 1:0.

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