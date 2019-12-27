Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ
Благодаря разгрому "Лестера" беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии достигла 35 матчей.
Как сообщает Gracenote Live, это четвертый результат в истории турнира.
Абсолютный рекордсмен по этому показателю - лондонский "Арсенал", который в 2003-2004 годах не знал поражений в 49 играх кряду.
Кроме того, более длительные серии по сравнению с "Ливерпулем" имеют "Челси" (2004-2005) и "Ноттингем Форест" (1977-1978).
У "синих" 40 матчей подряд в национальном первенстве без единого проигрыша, а у "лесников" - 42.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12