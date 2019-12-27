Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ

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Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ

Благодаря разгрому "Лестера" беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии достигла 35 матчей.

Как сообщает Gracenote Live, это четвертый результат в истории турнира.

Абсолютный рекордсмен по этому показателю - лондонский "Арсенал", который в 2003-2004 годах не знал поражений в 49 играх кряду.

Кроме того, более длительные серии по сравнению с "Ливерпулем" имеют "Челси" (2004-2005) и "Ноттингем Форест" (1977-1978).

У "синих" 40 матчей подряд в национальном первенстве без единого проигрыша, а у "лесников" - 42.

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