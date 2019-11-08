Беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы достигла 15 матчей

"Манчестер Юнайтед" очень успешно выступает в Лиге Европы.

"Красные дьяволы" не знают поражений в турнире уже на протяжении 15 матчей. Это самая длительная действующая серия среди нынешних участников ЛЕ.

Что касается текущего розыгрыша, то "МЮ" набрал 10 очков в 4 турах группового этапа, при этом не пропустив ни одного гола.

Манкунианцы досрочно обеспечили себе путёвку в плей-офф Лиги Европы.

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