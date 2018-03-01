Беспроигрышная серия "Тоттенхэма" на "Уэмбли" достигла 13 матчей

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Беспроигрышная серия "Тоттенхэма" на "Уэмбли" достигла 13 матчей

В переигровке 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" на своём поле разгромил "Рочдейл" со счётом 6:1.

Таким образом, как сообщает Opta, беспроигрышная серия "шпор" на домашнем стадионе "Уэмбли" достигла 13 матчей (11 побед и 2 ничьи).

Стоит отметить, что в последний раз подопечные Маурисио Почеттино уступали в родных стенах в октябре прошлого года в поединке четвёртого раунда Кубка Английской Лиги против "Вест Хэма" (2:3). | http://soccernews.ru

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