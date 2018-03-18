Беспроигрышная серия Вальверде в Примере достигла 29 матчей

Теги барселонаэрнесто вальверде

Беспроигрышная серия Вальверде в Примере достигла 29 матчей

"Барселона" одержала победу над "Атлетиком" (2:0).

Как сообщает Opta, беспроигрышная серия наставника каталонцев Эрнесто Вальверде в Примере достигла 29 матчей (23 победы, 6 ничьих).

Таким образом, Вальверде вышел на 3-е место по этому показателю в истории Примеры. Лидируют Хосеп Гвардиола (31 матч) и Альберто Ормаэчеа (32 матча).

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Атлетик". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Турнир прогнозов: итоги 42 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 29 75
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 29 60
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 29 45
7 Жирона 29 43
8 Бетис 29 43
9 Хетафе 29 39
10 Сельта Виго 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Леганес 29 36
13 Атлетик Бильбао 29 35
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 29 27
18 Лас Пальмас 29 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
Полная таблица

топ-5 тегов