Беспроигрышная серия Вальверде в Примере достигла 29 матчей

"Барселона" одержала победу над "Атлетиком" (2:0).

Как сообщает Opta, беспроигрышная серия наставника каталонцев Эрнесто Вальверде в Примере достигла 29 матчей (23 победы, 6 ничьих).

Таким образом, Вальверде вышел на 3-е место по этому показателю в истории Примеры. Лидируют Хосеп Гвардиола (31 матч) и Альберто Ормаэчеа (32 матча).

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