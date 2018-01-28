Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"

"Милан" – "Лацио"

Стадион: "Сан-Сиро" (Милан, Италия)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Массимилиано Иррати (Брешиа)

Одним из центральных матчей 22-го тура итальянской Серии А будет поединок между "Миланом" и "Лацио". Перед стартом сезона будущие соперники считались конкурентами за место в ТОП-4, но на практике пока получается немного иначе: римляне действительно имеют хорошие шансы на попадание в зону Лиги чемпионов, а вот "россонери" пока еще далеки от мечты. Команде Дженнаро Гаттузо еще нужно приложить усилия для того, чтобы завоевать место хотя бы в зоне Лиги Европы.

На данный момент "Милан" занимает лишь седьмое место в турнирной таблице, набрав 31 очко и находясь в 12 баллах от зоны Лиги чемпионов. В прошлые выходные "россонери" одержали волевую победу над "Кальяри" со счетом 2:1 за счет дубля Франка Кессье. Это была вторая подряд победа подопечных Гаттузо и в третий раз кряду они не проиграли. Теперь впервые с марта прошлого года победная серия "Милана" может достичь трех поединков. Правда, у себя дома "россонери" выиграли всего два из семи предыдущих матчей, потерпев три поражения и в пяти встречах не забив ни одного гола.

Конечно, до конца чемпионата остается еще достаточное количество игр и у "Милана" есть шанс исправить ситуацию. Однако пока по самой игре подопечных Гаттузо остаются далеко не лучшие впечатления. Особенно слабо выглядят "россонери" при игре в обороне на фоне сильных соперников. Командам из топ-5 миланцы пропускают минимум по 2 мяча. Потерь в составе практически нет, единственное – дисквалифицирован один из ключевых защитников – швейцарец Родригес. По словам Гаттузо его заменит Калабрия или Антонелли.

"Лацио" в этом сезоне очень хорош. Сейчас римляне показывают, пожалуй, лучший футбол за последние несколько сезонов и по праву замыкают тройку лидеров, обыграв недавно в перенесенном матче "Удинезе" со счетом 3:0. Сама победа стала для римлян третьей подряд и во всех трех случаях они побеждали с крупным счетом. Не проигрывают "орлы" шесть поединков кряду, набрав в них 14 очков из 18 возможных. При этом в пяти матчах отрезка "бьянкоселести" забивали минимум три гола. На выезде "Лацио" проиграл только 1 из 11 предыдущих матчей, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью. В девяти встречах на данном отрезке он забивал больше одного гола.

Что интересно, именно римские "орлы", а не привычные "Ювентус" или "Наполи" сейчас являются самой результативной командой Италии, имея на счету 56 мячей. В первом круге текущего розыгрыша чемпионата Италии "Лацио" разгромил "Милан" на своем поле со счетом 4:1. Это позволило ему прервать четырехматчевую безвыигрышную серию в противостоянии с "россонери". В гостях у "Милана" в рамках чемпионата Италии "Лацио" не выиграл ни одного из 24 последних матчей, проиграв 13 из них.

Интересные факты противостояния "Милана" и "Лацио":

Двае последних встречи на своем поле "Милан" выиграл со счетом 1:0

Беспроигрышная серия "Лацио" насчитывает 8 матчей

В Серии А "Милан" не проигрывает римлянам на своем поле с 1989 года

Последняя встреча команд, проходившая на "Стадио Олимпико" 10 сентября 2017 года, завершилась победой "Лацио" со счетом 4:1

Ориентировочные составы на игру:

"Милан": Доннарумма – Абате, Бонуччи, Романьоли, Калабрия, Билья, Кессье, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Калинич.

"Лацио": Стракоша – Баштуш, де Врей, Раду, Лейва, Пароло, Марушич, Лулич, Милинкович-Савич, Альберто, Андерсон.

Прогноз на матч "Милан" – "Лацио":

Милан на "Сан Сиро" играет не лучшим образом. В 10 домашних играх "россонери" забили девять голов и столько же пропустили. "Лацио" забивает много, но гости будут без своего лидера Иммобиле. Вполне вероятно, что в этом матче мы увидим результативную ничью, все же в Серии А римляне не могут выиграть в Милане вот уже на протяжении 28 лет.

Шансы команд на успех букмекеры оценивают как равные. Коэффициент на победу "Милана" колеблется в районе 2,60 баллов. Что касается успеха гостей, то цифры тут практически идентичные – средний коэффициент равняется 2,75 баллам. На ничью предлагается коэффициент 3.46 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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