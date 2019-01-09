Бесстрашный Харри Кейн покормил льва в зоопарке

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн вместе с родными сходил в зоопарк.

В соцсети футболист опубликовал фотографию, на которой он кормит льва куском мяса.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметился 20 голами и сделал 6 ассистов.

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