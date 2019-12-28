"Бетис" арендовал хавбека "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе в "Бетис" полузащитника Карлеса Аленьи.

Севильский клуб арендовал 21-летнего футболиста до конца текущего сезона без права выкупа.

Аленья - воспитанник "Барселоны", за основу "сине-гранатовых" он дебютировал в ноябре 2016 года, с тех пор сыграл 39 матчей и забил 3 гола.

Контракт хавбека с "блауграной" рассчитан до 2022 года. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

Не пропустите: Видаль подал в суд на "Барселону". | http://soccernews.ru