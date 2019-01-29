"Бетис" арендовал игрока ПСЖ

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"Бетис" арендовал игрока ПСЖ

"Бетис" арендовал игрока ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. 

Клуб арендовал 25-летнего полузащитника Хесе до конца сезона.

В нынешнем сезоне испанец провел всего одну минуту, выйдя на замену в матче со "Страсбургом" в Кубке Франции 23 января.

Ранее Хесе работал с Кике Сетьеном в "Лас-Пальмасе".

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