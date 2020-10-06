"Бетис" арендовал защитника "Барселоны"

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"Бетис" арендовал защитника "Барселоны"

"Бетис" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Барселоны" Хуана Миранды.

Севильский клуб взял в аренду 20-летнего футболиста до завершения текущего сезона.

Фулбек является воспитанником "Бетиса", в систему "Барсы" он перебрался в 2014 году.

За основную команду "сине-гранатовых" Миранда провёл 4 матча. Сдавался в аренду "Шальке".

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