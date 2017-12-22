"Бетис" – "Атлетик" - 0:2 (обзор)

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"Бетис" – "Атлетик" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 17-го тура испанской Примеры между "Бетисом" и "Атлетиком".

Не пропустите: Удаление, пенальти, автогол: "Атлетик" берёт верх над "Бетисом". | http://soccernews.ru

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