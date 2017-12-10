"Бетис" – "Атлетико" - 0:1 (обзор)

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"Бетис" – "Атлетико" - 0:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Атлетико" (0:1).

Видео: "Бетис" – "Атлетико".

 

Не пропустите: Гол Сауля принес победу "Атлетико" над "Бетисом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 15 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 15 18
12 Эйбар 15 18
13 Атлетик Бильбао 15 17
14 Жирона 14 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 14 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
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