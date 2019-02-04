"Бетис" – "Атлетико" - 1:0, "Эйбар" – "Жирона" - 3:0 (видеообзоры матчей)

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"Бетис" – "Атлетико" - 1:0, "Эйбар" – "Жирона" - 3:0 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей 22-го тура испанской Примеры.

"Бетис" – "Атлетико" - 1:0 

"Эйбар" – "Жирона" - 3:0

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 22 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 22 42
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Бетис Бетис 22 32
7 Алавес Алавес 22 32
8 Валенсия Валенсия 22 30
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
10 Эйбар Эйбар 22 29
11 Леванте Леванте 22 27
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
14 Эспаньол Эспаньол 22 25
15 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
16 Жирона Жирона 22 24
17 Леганес Леганес 21 23
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
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