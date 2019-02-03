"Бетис" - "Атлетико": видеотрансляция поединка 22-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22 тура чемпионата Испании "Бетис" - "Атлетико".

Перед 22-м туром Ла Лиги "Бетис" располагается на 8 месте с 29 очками, отставая от шестой еврокубковой строки на два балла.

На данный момент у "Атлетико" 19-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Команды Диего Симеоне занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 6 очков.

Матч состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - 18:15 (мск).

Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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