"Бетис" - "Атлетико": видеотрансляция поединка 22-го тура чемпионата Испании
Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22 тура чемпионата Испании "Бетис" - "Атлетико".
Перед 22-м туром Ла Лиги "Бетис" располагается на 8 месте с 29 очками, отставая от шестой еврокубковой строки на два балла.
На данный момент у "Атлетико" 19-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Команды Диего Симеоне занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 6 очков.
Матч состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - 18:15 (мск).
Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Алавес
|21
|32
|7
|Валенсия
|22
|30
|8
|Реал Сосьедад
|22
|30
|9
|Бетис
|21
|29
|10
|Леванте
|22
|27
|11
|Эйбар
|21
|26
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|21
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15