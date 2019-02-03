"Бетис" - "Атлетико": видеотрансляция поединка 22-го тура чемпионата Испании

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"Бетис" - "Атлетико": видеотрансляция поединка 22-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22 тура чемпионата Испании "Бетис" - "Атлетико".

Перед 22-м туром Ла Лиги "Бетис" располагается на 8 месте с 29 очками, отставая от шестой еврокубковой строки на два балла.

На данный момент у "Атлетико" 19-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. Команды Диего Симеоне занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 6 очков.

Матч состоится на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало - 18:15 (мск).

Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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Команда М О
1 Барселона Барселона 22 50
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 22 36
5 Хетафе Хетафе 22 32
6 Алавес Алавес 21 32
7 Валенсия Валенсия 22 30
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 22 30
9 Бетис Бетис 21 29
10 Леванте Леванте 22 27
11 Эйбар Эйбар 21 26
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 22 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 22 25
14 Эспаньол Эспаньол 22 25
15 Сельта Виго Сельта Виго 22 24
16 Жирона Жирона 21 24
17 Леганес Леганес 21 23
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
19 Вильярреал Вильярреал 22 19
20 Уэска Уэска 22 15
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