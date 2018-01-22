"Бетис" - "Барселона" - 0:5 (обзор)

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"Бетис" - "Барселона" - 0:5 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча испанской Примеры между "Бетисом" и "Барселоной".

Читайте также: "Барселона" разгромила "Бетис" и оторвалась от "Атлетико". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Хетафе 20 27
9 Жирона 20 27
10 Эйбар 19 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
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