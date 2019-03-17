"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"
В рамках 28-го тура испанской Примеры "Барселону" ожидает тяжелый выезд к "Бетису".
"Барселона" по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 7 очков. "Бетис" с 39 очками занимает восьмое место.
Начало поединка запланировано на 22:45 (мск). Напомним, что в первом круге "Бетис" обыграл "Барселону" на "Камп Ноу" со счетом 3:4.
Видеотрансляцию матча Примеры вы можете посмотреть на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22