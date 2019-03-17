"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"

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"Бетис" - "Барселона": видеотрансляция матча на "Бенито Вильямарин"

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Барселону" ожидает тяжелый выезд к "Бетису".

"Барселона" по-прежнему лидирует в чемпионате, опережая "Атлетико" на 7 очков. "Бетис" с 39 очками занимает восьмое место.

Начало поединка запланировано на 22:45 (мск). Напомним, что в первом круге "Бетис" обыграл "Барселону" на "Камп Ноу" со счетом 3:4.

Видеотрансляцию матча Примеры вы можете посмотреть на нашем сайте.

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