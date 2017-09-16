"Бетис" благодаря дублю 36-летнего Хоакина обыграл "Депортиво"

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги севильский "Бетис" на своем поле обыграл "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Бетис" - "Депортиво" - 2:1

Голы: Хоакин, 14 - 1:0, Картабия, 23 - 1:1, Хоакин, 76 - 2:1.

"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Нарваес (Камараса, 51), Гарсия, Гуардадо, Хоакин (Будебуз, 82), Серхио Леон, Тельо (Санабриа, 73).

"Депортиво": Пантилимон, Хуанфран, Аррибас, Шер, Наварро, Борхес, Гильерме (Вальверде, 54), Картабия, Адриан, Баккали (Луизинью, 70), Андоне (Перес, 77).

Напомним, ранее "Барселона" обыграла "Хетафе". | soccernews.ru