"Бетис" близок к подписанию двух известных защитников

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"Бетис" близок к подписанию двух известных защитников

"Бетис" близок к подписанию двух известных защитников, сообщает Football Espana.

Ожидается, что в ближайшее время андалусийский клуб закроет трансферы Марка Бартры из дортмундской "Боруссии" и Мигеля Лайюна из "Порту".

27-летний Бартра в этом сезоне сыграл за "шмелей" 20 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. В активе 29-летнего Лайюна 13 игр в составе "драконов" и 2 мяча.

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