"Бетис" близок к приобретению хавбека "Зенита"

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"Бетис" близок к приобретению хавбека "Зенита"Испанский "Бетис" близок к приобретению полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии, информирует Diario de Sevilla.

По сведениям источника, 30-летний хавбек подпишет с "бело-зелеными" соглашение сроком на четыре года. Трансфер футболиста обойдется клубу из Севильи в 1,5 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Хави Гарсия сыграл 3 матча за "Зенит", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Зенит" интересуется защитником "Тамбова". | soccernews.ru

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