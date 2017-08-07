"Бетис" близок к приобретению хавбека "Зенита"

Испанский "Бетис" близок к приобретению полузащитника питерского "Зенита" Хави Гарсии, информирует Diario de Sevilla.

По сведениям источника, 30-летний хавбек подпишет с "бело-зелеными" соглашение сроком на четыре года. Трансфер футболиста обойдется клубу из Севильи в 1,5 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Хави Гарсия сыграл 3 матча за "Зенит", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Зенит" интересуется защитником "Тамбова". | soccernews.ru