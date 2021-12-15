"Бетис" близок к продлению контракта с Фекиром

Фото: инстаграм Фекира/Автор неизвестен

"Бетис" близок к подписанию нового соглашения с французским хавбеком команды Набилем Фекиром, сообщает портал Goal Espana.

По информации источника, новый контракт с чемпионом мира-2018 будет рассчитано до лета 2026 года, в то время как нынешнее соглашение француза с "Бетикос" рассчитано до 2023 года.

Вчера "огурцы" объявили о продлении контракта с Серхио Каналесом до 2026 года и отступными в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Фекир сыграл 19 матчей за "Бетис" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

В 1/16 финала Лиги Европы "Бетис" сыграет с российским "Зенитом".

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