"Бетис" близок к продлению контракта с Фекиром

Теги набиль фекирбетис

"Бетис" близок к продлению контракта с ФекиромФото: инстаграм Фекира/Автор неизвестен

"Бетис" близок к подписанию нового соглашения с французским хавбеком команды Набилем Фекиром, сообщает портал Goal Espana.

По информации источника, новый контракт с чемпионом мира-2018 будет рассчитано до лета 2026 года, в то время как нынешнее соглашение француза с "Бетикос" рассчитано до 2023 года.

Вчера "огурцы" объявили о продлении контракта с Серхио Каналесом до 2026 года и отступными в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне Фекир сыграл 19 матчей за "Бетис" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.

В 1/16 финала Лиги Европы "Бетис" сыграет с российским "Зенитом".

Также не пропустите: "Ювентус" хочет избавиться от Рэмзи. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал", "Барселона" и "Атлетик" подали в суд на сделку Ла Лиги с фондом CVC

"Реал", "Барселона" и "Атлетик" подали в суд на сделку Ла Лиги с фондом CVC

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов