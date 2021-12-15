"Бетис" близок к продлению контракта с Фекиром
Фото: инстаграм Фекира/Автор неизвестен
"Бетис" близок к подписанию нового соглашения с французским хавбеком команды Набилем Фекиром, сообщает портал Goal Espana.
По информации источника, новый контракт с чемпионом мира-2018 будет рассчитано до лета 2026 года, в то время как нынешнее соглашение француза с "Бетикос" рассчитано до 2023 года.
Вчера "огурцы" объявили о продлении контракта с Серхио Каналесом до 2026 года и отступными в размере 1 миллиарда евро.
В нынешнем сезоне Фекир сыграл 19 матчей за "Бетис" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.
В 1/16 финала Лиги Европы "Бетис" сыграет с российским "Зенитом".
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|19
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|20
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|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14