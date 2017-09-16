"Бетис" - "Депортиво" - 2:1 (обзор)

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"Бетис" - "Депортиво" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 4-го тура испанской Ла Лиги, в котором севильский "Бетис" дома обыграл "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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2 Реал Сосьедад 3 9
3 Атлетико Мадрид 4 8
4 Севилья 3 7
5 Атлетик Бильбао 3 7
6 Леванте 4 6
7 Валенсия 4 6
8 Леганес 4 6
9 Бетис 4 6
10 Эйбар 4 6
11 Реал Мадрид 3 5
12 Хетафе 4 4
13 Жирона 3 4
14 Сельта Виго 3 3
15 Вильярреал 3 3
16 Лас Пальмас 3 3
17 Депортиво Ла-Корунья 4 1
18 Эспаньол 3 1
19 Алавес 3 0
20 Малага 4 0
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