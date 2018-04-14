"Бетис" добыл пять побед кряду в Примере впервые с 1997 года

В 32-м туре чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Жирону" (1:0), добыв пятую победу кряду.

В последний раз такая серия удавалась команде в марте 1997 года, когда по итогам сезона "Бетис" занял в чемпионате Испании четвертое место.

После 32-х туров "Бетис" идет на пятой строчке турнирной таблицы. | http://soccernews.ru