"Бетис" добыл пять побед кряду в Примере впервые с 1997 года

Теги бетис

"Бетис" добыл пять побед кряду в Примере впервые с 1997 годаВ 32-м туре чемпионата Испании "Бетис" обыграл "Жирону" (1:0), добыв пятую победу кряду.

В последний раз такая серия удавалась команде в марте 1997 года, когда по итогам сезона "Бетис" занял в чемпионате Испании четвертое место. 

После 32-х туров "Бетис" идет на пятой строчке турнирной таблицы.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 32 82
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 32 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 32 48
7 Севилья 32 47
8 Жирона 32 44
9 Сельта Виго 32 43
10 Реал Сосьедад 32 40
11 Эйбар 31 40
12 Леганес 32 39
13 Хетафе 31 39
14 Атлетик Бильбао 32 39
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 32 26
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов