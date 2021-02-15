"Бетис" добыл выездную победу над "Вильярреалом"

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"Бетис" добыл выездную победу над "Вильярреалом"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде обыграл "Вильярреал".

Благодаря победе "Бетис" поднялся на седьмое место, "Вильярреал" остается шестым.

"Вильярреал" - "Бетис" 1:2

Голы: Фекир, 45 - 0:1, Эмерсон, 52 - 0:2, Жерар Морено (пен), 65 - 1:2

"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Фойт (Фер Ниньо, 88), Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 60), Алекс Баэна (Раба, 61), Парехо, Мойсес Гомес (Коста, 88), Альбиоль, Жерар Морено, Пако Алькасер (Бакка, 61).

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Миранда, Манди, Руис (Сидней, 78), Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо, Руибаль (Монтойя, 82), Морон (Вильям Карвалью, 83).

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