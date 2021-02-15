"Бетис" добыл выездную победу над "Вильярреалом"
В рамках 23-го тура испанской Примеры "Бетис" на выезде обыграл "Вильярреал".
Благодаря победе "Бетис" поднялся на седьмое место, "Вильярреал" остается шестым.
"Вильярреал" - "Бетис" 1:2
Голы: Фекир, 45 - 0:1, Эмерсон, 52 - 0:2, Жерар Морено (пен), 65 - 1:2
"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Фойт (Фер Ниньо, 88), Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 60), Алекс Баэна (Раба, 61), Парехо, Мойсес Гомес (Коста, 88), Альбиоль, Жерар Морено, Пако Алькасер (Бакка, 61).
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Миранда, Манди, Руис (Сидней, 78), Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо, Руибаль (Монтойя, 82), Морон (Вильям Карвалью, 83).
Читайте также: "Реал" дома победил "Валенсию" Черышева. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 февраля
-
"Лилль" и "Лион" теряют очки, ПСЖ уже второй: все результаты 25-го тура Лиги 1
-
"Марсель" вдевятером удержал ничью в матче с "Бордо"
-
"Бетис" добыл выездную победу над "Вильярреалом"
-
Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Лацио"
-
1
Пьянич недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
"Эвертон" проиграл "Фулхэму" в матче АПЛ
-
Зидан прокомментировал очередную травму Карвахаля
-
Московское "Динамо" нацелилось на защитника "Байера"
-
"Бавария" подпишет защитника из Чемпионшипа
-
Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва
-
"Ростов" подпишет форварда софийского ЦСКА
-
Киевское "Динамо" сохраняет лидерство, "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером: все результаты 14-го тура УПЛ
-
Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"
-
"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
-
1
Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
-
Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
-
"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
-
Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14